Чёрный дым и пламя из окон: В Москве полыхает бизнес-центр

Пожар в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве. Видео © Telegram / Москва с огоньком.
К месту происшествия незамедлительно выехали расчёты пожарно-спасательных подразделений. Площадь возгорания неизвестна. На данный момент точная причина пожара уточняются.
По предварительной информации, огонь охватил сразу несколько офисов, но никто из людей не пострадал. Всех эвакуировали. Обновлённая информация будет появляться по мере поступления данных от экстренных служб.
