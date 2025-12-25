На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение

На таджикско-афганской границе есть погибшие в ходе столкновения.
На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент. Об этом сообщил таджикский государственный комитет национальной безопасности.
«На таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение, есть погибшие», — заявили в ведомстве. Информацию передает афганская газета «Ҳашти субҳ».
Уточняется, что инцидент произошел в пограничной зоне между районом Шахр-е-Буззур провинции Бадахшан и районом Чах-е-Аб провинции Тахар. По данным местных источников на северо-востоке страны, в результате обстрела с афганской стороны пограничная служба Таджикистана понесла потери: двое таджикских пограничников были убиты. Также ходе ответного огня были ликвидированы также двое вооруженных нападавших, открывших стрельбу по территории Таджикистана.
Ранее организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла сообщения о том, что Таджикистан обращался к государствам-участникам за экстренной помощью в связи с вооруженными нападениями с афганской территории. Как подчеркнули в организации, сотрудничество Таджикистана с партнерами по ОДКБ в вопросах укрепления таджикско-афганской границы осуществляется в рамках действующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2024 году в Астане.