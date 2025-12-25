На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение

Ранее организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла сообщения о том, что Таджикистан обращался к государствам-участникам за экстренной помощью в связи с вооруженными нападениями с афганской территории. Как подчеркнули в организации, сотрудничество Таджикистана с партнерами по ОДКБ в вопросах укрепления таджикско-афганской границы осуществляется в рамках действующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2024 году в Астане.