Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел в приграничье

«Тяжелую весть получил из приграничных территорий: гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу. К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации “Самооборона” Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье», — написал Меликов.
По его словам, гуманитарную помощь перевозили два грузовика.
«Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую “Газель” и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим. В том числе продукты, необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей, которые наши защитники ждут с особым трепетом, и многое другое», — добавил Меликов, выразив соболезнования родным и близким погибших.