Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел в приграничье

«Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую “Газель” и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим. В том числе продукты, необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей, которые наши защитники ждут с особым трепетом, и многое другое», — добавил Меликов, выразив соболезнования родным и близким погибших.