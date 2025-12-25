Появились кадры пожара в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве

Появились кадры с пожара в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве. На видео видно, как пламя вырывается из окон. Момент происшествия обнародовала Baza.
По данным Telegram-канала, на место прибыли пожарные. Предварительно, огонь охватил несколько офисов, пострадавших нет, людей успели эвакуировать.
О пожаре стало известно утром 25 декабря. По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже здания.
До этого сообщалось, что пожар произошел в квартире на 16-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. По информации, с помощью пожарно-спасательных служб удалось спасти из огня одного человека, двое людей получили травмы. Вскоре после локализации возгорание было ликвидировано.