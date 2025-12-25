В Москве огонь охватил бизнес-центр. Видео

«Варшавская плаза» горит в Москве, пострадавших нет.
В Москве на Варшавском шоссе произошел крупный пожар в бизнес-центре «Варшавская Плаза». Из окон четвертого этажа здания виден открытый огонь.
«В бизнес-центре “Варшавская плаза” огонь охватил 4 этаж. Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей. На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники», — передает МЧС. Возгорание произошло в кабинете № 418 на четвертом этаже, сообщает telegram-канал Shot.
Площадь пожара и детальные обстоятельства происшествия уточняются. Официальная причина будет установлена по итогам экспертизы.