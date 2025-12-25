В Москве загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»

Информацию о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, д. 26 — подтвердили в МЧС. «Происходит открытое горение с четвертого этажа», — уточнили в ведомстве.
В бизнес-центре «Варшавская плаза» в Москве произошел пожар. Согласно видеозаписям очевидцев с места ЧП, изначально возгорание возникло в помещении на предпоследнем этаже здания. С улицы был виден открытый огонь.
Информацию о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, д. 26 — подтвердили в МЧС. «Происходит открытое горение с четвертого этажа», — уточнили в ведомстве.
Проводится эвакуация. Данные о пострадавших не поступали.