Следователи проводят проверку из-за холода в домах Бодайбо

В Бодайбо правоохранители начали проверку из-за снижения температуры в жилых домах, связанного с аварией на одной из городских котельных. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
— Мы оценим соблюдение законодательства в сфере теплоснабжения. После того, как выявили нарушения, внесли представления руководителю теплоснабжающего предприятия и главе городского поселения, — говорится в сообщении ведомств.
Следователи в свою очередь проводят процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устранение нарушений и восстановление прав жителей находятся под контролем прокуратуры.