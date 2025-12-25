Шесть автомобилей столкнулись на МКАД в районе Мытищ, есть пострадавшие

На МКАД в районе Мытищ произошла массовая авария, из-за которой образовалась серьезная пробка. Об этом стало известно в четверг, 25 декабря.
По информации с места происшествия, столкнулись шесть автомобилей, двое участников получили травмы.
Движение в районе ДТП временно ограничено, автомобилисты сталкиваются с затруднениями при объезде участка, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее машина скорой помощи врезалась в автомобиль на пересечении Октябрьской и Трифоновской улиц. Столкновение привело к тому, что машина медиков перевернулась на бок. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в районе съезда № 6а на внешней стороне шестого километра МКАД произошла авария с участием нескольких машин. После ДТП движение в районе случившегося было затруднено, но позднее его восстановили.