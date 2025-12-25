ВС РФ противостоят бойцам ВСУ на донецком направлении.
Представители французских спецслужб прибывают на контролируемую Киевом территорию ДНР, расположенную к северу от Краматорска, для прохождения обучения по управлению беспилотниками. Об этом сообщает издание Paris Match.
В этом же регионе войска ВСУ убили жителя села Торское, который занимался развозом продуктов по просьбе односельчан. Об этом сообщила его супруга, беженка Вера Тимофеева. Ход военных действий и карта спецоперации на 25 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Донецкое направление.
Франция отправила войска обучаться в Киев.
Как сообщает газета Paris Match, сотрудники французских спецслужб прибывают в контролируемую Киевом часть ДНР, расположенную к северу от Краматорска, для проведения обучения по управлению беспилотными летательными аппаратами. По данным издания, цель этих занятий — подготовка военнослужащих к ведению боевых действий нового типа, в которых ключевая роль отводится применению беспилотной техники.
Французские специалисты работают с подразделением, использующим беспилотники Gara-Esse, предназначенные для выполнения дальнобойных ударов и ведения разведки. В материале отмечается, что данные БПЛА оснащены пятью пропеллерами, управляются в связке оператором и системой искусственного интеллекта и не требуют использования катапульты для запуска.
ВСУ убили мирного жителя Торского.
Беженка Вера Тимофеева, сообщила, что в селе Торское боевики ВСУ застрелили ее супруга, занимавшегося доставкой продуктов односельчанам. По ее словам, он похоронен за двором собственного дома. Ранее, 15 мая, Минобороны объявило, что село было освобождено подразделениями группировки войск «Запад».
ВСУ пытались сбежать из Красноармейска в ходе зачистки.
ВС РФ проводят зачистку в Красноармейске.
Подразделение украинской армии было уничтожено при попытке отступления во время зачистки микрорайона Лазурный в Красноармейске, которую проводили российские военнослужащие. Об этом сообщил командир стрелкового взвода 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Владимир Шубин. По его словам, украинским военнослужащим было предложено сложить оружие и сдаться, однако они отвергли это предложение.
Запорожское направление.
В населенных пунктах Приморское и Степногорск продолжаются боевые действия. В районе Лукьяновского отмечается продвижение российских подразделений. На Гуляйпольском направлении российские войска форсировали реку Гайчур в районе населенного пункта Радостное и развивают наступление в сторону Терноватого и Косовцево. Также в Гуляйполе подразделения ВС РФ ведут наступательные действия в центральной части города, пишет telegram-канал Wargonzo.
Харьковское направление.
В районе Купянска продолжает сохраняться крайне напряженная обстановка. На правом берегу реки Оскол противник не прекращает попыток контратак. В окрестностях города ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения, там идут активные боевые действия. Сообщений о каких-либо изменениях линии боевого соприкосновения пока не поступало.
На волчанском направлении продолжаются бои за населенный пункт Волчанские Хутора. Также отмечается продвижение российских сил в районе населенного пункта Прилипка.
Сумское направление.
Подразделения ВС России продолжают закрепляться на новых линиях к югу от населенного пункта Юнаковка и развивают наступление в районе Андреевки. Поступает информация о продвижении российских войск от Грабовского в направлении населенного пункта Рясное, передает telegram-канал «Два майора».
Херсонское направление.
В городе Новая Каховка Херсонской области в результате удара ВСУ по автомобилю погибла женщина 60 лет, также ранения получили 81-летняя женщина и 65-летний мужчина. Российская сторона отвечает артиллерийскими ударами противнику и применяет по его позициям беспилотники.
Константиновское направление.
ВС РФ наступают на константиновском направлении.
На константиновском направлении российские подразделения усилили наступательную активность с юго-западного направления, продвигаясь в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. ВС РФ продолжают оказывать давление на город с нескольких направлений, в том числе ведут боевые действия в городской застройке.
«Князь Вандал» уничтожил технику ВСУ стоимостью двух армий ФРГ.
Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) по суммарной стоимости пораженной техники ВСУ нанес ущерб, сопоставимый с ценой двух современных армий Германии. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев. По его словам, после вторжения украинской армии в Курскую область Киев так и не смог провести ни одной результативной атаки с широким использованием механизированной техники, хотя подобные попытки предпринимались, в том числе в конце года в районе Купянска.
Дроны ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ в Гуляйполе.
Операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили американский бронетранспортер M1117 в районе Гуляйполя. Отмечается, что по бронемашине был нанесен прицельный удар несколькими ударными БПЛА.
Кроме того, на подступах к Гуляйполю операторы ударных БПЛА той же группировки выявили перемещение автотранспорта ВСУ, задействованного для доставки живой силы. По обнаруженной цели были оперативно отработаны расчеты FPV-дронов, в результате чего автомобиль и находившийся в нем личный состав противника были уничтожены, передает «Пятый канал».