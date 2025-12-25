Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) по суммарной стоимости пораженной техники ВСУ нанес ущерб, сопоставимый с ценой двух современных армий Германии. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев. По его словам, после вторжения украинской армии в Курскую область Киев так и не смог провести ни одной результативной атаки с широким использованием механизированной техники, хотя подобные попытки предпринимались, в том числе в конце года в районе Купянска.