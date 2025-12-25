МЧС: Бизнес-центр «Варшавская плаза» на юге Москвы горит с 4-го по 6-й этаж

Бизнес-центр «Варшавская плаза» на юге столицы горит с четвертого по шестой этаж. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщило МЧС Москвы.
— В бизнес-центре «Варшавская плаза» огонь охватил четвертый этаж. Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей. На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники, — передает Telegram-канал ведомства.
Дальнейшая информация уточняется.
В Сети появились кадры пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза». На видео запечатлено, как пламя вырывается из окон.
24 декабря пожар произошел в квартире на 16-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. С помощью пожарно-спасательных служб удалось спасти из огня одного человека.