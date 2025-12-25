Авария на подстанции оставила часть жителей Цимлянска без холодной воды

Часть жителей Цимлянска остались без холодной воды из-за аварии на подстанции. Об этом утром в четверг, 25 декабря, сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— Причиной перебоев стало аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого остановились ключевые насосные станции города: ВНС «Берег», ВНС-1 и ВНС-2. Именно они обеспечивают подачу холодной воды в дома, — проинформировала глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. За их проведение отвечают специалисты компании «Россети-Юг». По предварительным данным, водоснабжение планируется восстановить сегодня к 12:00.
Напомним, после крупной коммунальной аварии на ТЭЦ-2 15 декабряв Ростове порядка 1400 многоквартирных домов и соцучреждений остались без теплоснабжения и горячей воды. Ремонтные работы заняли несколько дней. И, по сообщению главы города Александр Скрябина, работы по восстановлению теплоснабжения завершены, идет повышение температуры в системе.
