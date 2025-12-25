Авария на подстанции оставила часть жителей Цимлянска без холодной воды

Напомним, после крупной коммунальной аварии на ТЭЦ-2 15 декабряв Ростове порядка 1400 многоквартирных домов и соцучреждений остались без теплоснабжения и горячей воды. Ремонтные работы заняли несколько дней. И, по сообщению главы города Александр Скрябина, работы по восстановлению теплоснабжения завершены, идет повышение температуры в системе.