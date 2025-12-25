Учитель из Благовещенска, уволенный в Таиланде за опоздания, ждет депортации в изоляторе без еды и воды

По ее словам, история открылась случайно. Она вместе с родителями разыскивала в Паттайе другого человека и от охранника одного из изоляторов узнала о находящемся там россиянине Сергее Литвиненко. Охранник сообщил, что с заключенным можно поговорить, если купить ему еды, так как он очень голоден. Шерстобоева купила продукты, после чего смогла встретиться с земляком и получить от него записку.