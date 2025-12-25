Учитель из Благовещенска, уволенный в Таиланде за опоздания, ждет депортации в изоляторе без еды и воды

Российский преподаватель из Благовещенска оказался в камере следственного изолятора в Таиланде после увольнения с работы. Об этой истории РИА Новости рассказала волонтер и представитель русской общины в стране Светлана Шерстобоева.
По ее словам, история открылась случайно. Она вместе с родителями разыскивала в Паттайе другого человека и от охранника одного из изоляторов узнала о находящемся там россиянине Сергее Литвиненко. Охранник сообщил, что с заключенным можно поговорить, если купить ему еды, так как он очень голоден. Шерстобоева купила продукты, после чего смогла встретиться с земляком и получить от него записку.
Как выяснилось, Литвиненко работал в Таиланде учителем английского языка и физкультуры. Мужчина признался, что нарушал дисциплину, несколько раз опаздывая на работу. За это его уволили, что автоматически привело к аннулированию рабочей визы. В тот же момент он оказался на территории страны нелегально. По версии волонтера, он направлялся в бангкокский аэропорт, возможно, для выезда в соседнее государство, но был задержан.
Сейчас он находится в следственном изоляторе в ожидании депортации. Шерстобоева обратила внимание на специфику местных учреждений: по ее словам, в тайских СИЗО не предусмотрено обеспечение заключенных ни питанием, ни водой. В тюрьмах, в отличие от изоляторов, еду и одежду выдают. После изолятора его должны перевести в депортационный центр в Бангкоке, условия в котором, по словам россиянки, крайне тяжелые.
Литвиненко передал через волонтера свои данные и просьбу найти отца, чтобы тот помог ему выбраться. Отец задержанного, установив контакт, уже написал в консульское учреждение. Брат мужчины, увидев пересланную записку, подтвердил, что почерк принадлежит его родственнику.
Прежде сообщалось, что российский турист из Новосибирска Евгений Зарецкий и еще примерно 50 человек застряли в отеле в тайском городе Хатъяй, в котором произошло наводнение.