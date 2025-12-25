Ричмонд
Утки пострадали от загрязнения реки Яузы в Москве

— На водной поверхности был зафиксирован разлив маслянистого вещества. В результате пострадали водоплавающие птицы — утки. В настоящее время дальнейшее распространение загрязнения остановлено, проведена очистка акватории, отобраны пробы воды на различных участках, — сказала Нефедова.

Птицы направлены на реабилитацию в Московский зоопарк.

До этого на Ленинском проспекте в Москве местные жители нашли утенка редкой породы мулард, после чего стали регулярно его кормить и охранять. Днем птица гуляет по двору дома и купается в организованном местными жителями бассейне, а ночью ее заводят в подвал.

Самку редкого вида утки — широконоски — заметили с выводком утят в акватории Москвы-реки. Данный вид занесен в Красную книгу столицы. Последний случай появления этой птицы был зафиксирован в 2020 году на Большом Остафьевском пруду в Новой Москве.