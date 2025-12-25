Утки пострадали от загрязнения реки Яузы в Москве

В Москве при загрязнении реки Яузы пострадали утки. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы с привлечением специалистов столичного департамента природопользования организовала проверку в связи с загрязнением акватории реки Яузы. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— На водной поверхности был зафиксирован разлив маслянистого вещества. В результате пострадали водоплавающие птицы — утки. В настоящее время дальнейшее распространение загрязнения остановлено, проведена очистка акватории, отобраны пробы воды на различных участках, — сказала Нефедова.
Птицы направлены на реабилитацию в Московский зоопарк.
До этого на Ленинском проспекте в Москве местные жители нашли утенка редкой породы мулард, после чего стали регулярно его кормить и охранять. Днем птица гуляет по двору дома и купается в организованном местными жителями бассейне, а ночью ее заводят в подвал.
Самку редкого вида утки — широконоски — заметили с выводком утят в акватории Москвы-реки. Данный вид занесен в Красную книгу столицы. Последний случай появления этой птицы был зафиксирован в 2020 году на Большом Остафьевском пруду в Новой Москве.