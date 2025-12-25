Три человека погибли в приграничье в результате обстрела украинской армии гуманитарного конвоя из Дагестана. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По его данным, среди погибших — заместитель главы Шамильского района Дагестана.
Гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них остановился на ремонт, что уберегло часть людей от обстрела. Другую «Газель» обстреляли с применением БПЛА.
— К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье, — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что украинские военные подорвали дамбу в Донецкой Народной Республике для сдерживания российских войск. О пострадавших в результате подрыва дамбы неизвестно. Официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее овчарка по кличке Донбасс спасла шестерых бойцов спецоперации из Иркутской области от атаки Вооруженных сил Украины ценой своей жизни. После этого случая собаку номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».