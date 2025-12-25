Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Таджикистана и Афганистана произошла вооружённая стычка, есть убитые

Вооружённое столкновение произошло между таджикскими пограничниками и террористами, которые проникли на территорию республики из Афганистана. Об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

Инцидент произошёл в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, на границе с Афганистаном. По информации ведомства, террористы, незаконно пересекшие границу, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. В ходе операции погибли двое сотрудников пограничной службы Таджикистана. Несмотря на напряжённость в первый день, ситуация на границе остается спокойной.

«Расследование инцидента продолжается», — уточнили в пресс-службе погранвойск Таджикистана.

А ранее стало известно, что в ходе приграничного конфликта армия Таиланда задействовала бронетехнику, произведённую на Украине. В боях против Камбоджи тайские военные использовали бронетранспортёр БТР-3Е.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.