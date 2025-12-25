На границе Таджикистана и Афганистана произошла вооружённая стычка, есть убитые

Инцидент произошёл в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, на границе с Афганистаном. По информации ведомства, террористы, незаконно пересекшие границу, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. В ходе операции погибли двое сотрудников пограничной службы Таджикистана. Несмотря на напряжённость в первый день, ситуация на границе остается спокойной.