На границе Таджикистана и Афганистана произошла вооружённая стычка, есть убитые

Инцидент произошёл в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, на границе с Афганистаном. По информации ведомства, террористы, незаконно пересекшие границу, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. В ходе операции погибли двое сотрудников пограничной службы Таджикистана. Несмотря на напряжённость в первый день, ситуация на границе остается спокойной.
«Расследование инцидента продолжается», — уточнили в пресс-службе погранвойск Таджикистана.
А ранее стало известно, что в ходе приграничного конфликта армия Таиланда задействовала бронетехнику, произведённую на Украине. В боях против Камбоджи тайские военные использовали бронетранспортёр БТР-3Е.
