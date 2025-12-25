Ночью в центре Ростова потушили кровлю двухэтажного жилого дома

Прошедшей ночью в центре Ростова-на-Дону потушили кровлю двухэтажного многоквартирного дома. Огнем было охвачено 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации экстренного ведомства, пожар произошел в районе улицы Пушкинской. В ходе тушения потребовалась эвакуация четверых жильцов дома. Пострадавших нет.
На месте от МЧС работали 63 человека, использовалось 18 единиц техники. Обстоятельства и причину случившегося установит дознаватель.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.