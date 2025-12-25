Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в центре Ростова потушили кровлю двухэтажного жилого дома

Пожар произошел в жилом доме в Ростове, огнем было охвачено 500 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в центре Ростова-на-Дону потушили кровлю двухэтажного многоквартирного дома. Огнем было охвачено 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации экстренного ведомства, пожар произошел в районе улицы Пушкинской. В ходе тушения потребовалась эвакуация четверых жильцов дома. Пострадавших нет.

На месте от МЧС работали 63 человека, использовалось 18 единиц техники. Обстоятельства и причину случившегося установит дознаватель.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.