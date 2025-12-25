Ричмонд
Мужчина пришел на кладбище и замер. С могилы его родственника таинственно исчезла плита

В Энгельсе завели уголовное дело из-за кражи могильной плиты с кладбища.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Неизвестный украл могильную плиту прямо с кладбища! Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, в отдел полиции обратился местный житель. С его слов, плита таинственно исчезла с места захоронения родственника в поселке Пробуждение.

— Сумма материального ущерба составила 14 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража», параллельно начались поиски виновного, — пишут журналисты.

Главным подозреваемым оказался 39-летний мужчина, ранее его уже судили за мошенничество. Задержанный сразу признался в совершении преступления, а после рассказал, что хотел установить надгробную плиту на могиле своего родственника. Тратить деньги на изготовление нового памятника он не захотел.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В это время саму плиту уже нашли на другом участке, пока что она находится у администрации кладбища.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК завершил расследование дела о нападении на водителя такси в Усть-Илимске.