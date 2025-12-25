Ричмонд
В Мурино орудует «жопохват» Алекса Лесли — одна из девушек сняла на камеру извращенца

В Ленобласти разыскивают последователя Алекса Лесли, который на улицах Мурино домогается до девушек, шлёпая их по попе. Уже две пострадавших обратились в полицию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Оба инцидента произошли в районе пересечения улиц Шувалова и Менделеева. Первой о нападении заявила местный фитнес-тренер. По её словам, «жопохват» Алекса Лесли в светлых штанах подошёл сзади, удар по мягкому месту, а затем с улыбкой показал свои бицепсы. Спортсменка сфотографировала извращенца и подала заявление в полицию.

Вскоре похожую историю рассказала вторая девушка, подтвердив, что нападение случилось в том же месте. В Сети связывают действия злоумышленника с практиками, пропагандируемыми на скандальных курсах по соблазнению. Правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что летом текущего года сам Лесли оказался в центре громкого скандала. Поводом послужила видеозапись, запечатлевшая, как его подопечные совершали противоправные действия в отношении девушек в центре Москвы. В связи с этим следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера. Подозреваемый был объявлен в розыск на территории Российской Федерации.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

