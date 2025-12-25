Глава Дагестана заявил о гибели россиян из гуманитарного конвоя после удара ВСУ

Меликов сообщил, что по факту гибели людей пройдет расследование.
Трое россиян погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по гуманитарному конвою из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации “Самооборона” Али и Мурад», — заявил он. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона.
По его данным, еще один сопровождающий, общественник Шамиль был ранен. Его доставили в больницу, сейчас врачи борются за его жизнь. Меликов уточнил, что обстрел конвоя произошел на приграничной территории. Число жертв могло быть выше, если бы второй автомобиль в составе колонны ранее не остановился для ремонта.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении местной жительницы в результате удара украинского беспилотника. По его данным, атака была нанесена по селу Глинищево в Брянском районе. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.