Глава Дагестана заявил о гибели россиян из гуманитарного конвоя после удара ВСУ

Трое россиян погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по гуманитарному конвою из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Меликов сообщил, что по факту гибели людей пройдет расследование.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации “Самооборона” Али и Мурад», — заявил он. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона.

По его данным, еще один сопровождающий, общественник Шамиль был ранен. Его доставили в больницу, сейчас врачи борются за его жизнь. Меликов уточнил, что обстрел конвоя произошел на приграничной территории. Число жертв могло быть выше, если бы второй автомобиль в составе колонны ранее не остановился для ремонта.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении местной жительницы в результате удара украинского беспилотника. По его данным, атака была нанесена по селу Глинищево в Брянском районе. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.