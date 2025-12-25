Глава Дагестана заявил о гибели россиян из гуманитарного конвоя после удара ВСУ

По его данным, еще один сопровождающий, общественник Шамиль был ранен. Его доставили в больницу, сейчас врачи борются за его жизнь. Меликов уточнил, что обстрел конвоя произошел на приграничной территории. Число жертв могло быть выше, если бы второй автомобиль в составе колонны ранее не остановился для ремонта.