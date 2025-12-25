В Магнитогорске прихожанка храма украла икону. Фото

Полицейские задержали воровку.
В Магнитогорске (Челябинская область) 53-летняя прихожанка одного из храмов украла Владимирскую икону Божией матери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, воровка была оперативно задержана, святыня — возвращена в храм.
«Как установили полицейские, женщина во время духовной службы обратила внимание на икону. В тот момент, когда она осталась наедине с образом, решила похитить его», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
По факту кражи в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Икона же была изъята и лично передана священнослужителям. Представитель Магнитогорской Епархии выразил искреннюю благодарность полицейским за оперативную работу и возвращение важной для храма реликвии.
