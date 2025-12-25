Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске прихожанка храма украла икону. Фото

В Магнитогорске (Челябинская область) 53-летняя прихожанка одного из храмов украла Владимирскую икону Божией матери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, воровка была оперативно задержана, святыня — возвращена в храм.

Полицейские задержали воровку.

В Магнитогорске (Челябинская область) 53-летняя прихожанка одного из храмов украла Владимирскую икону Божией матери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, воровка была оперативно задержана, святыня — возвращена в храм.

«Как установили полицейские, женщина во время духовной службы обратила внимание на икону. В тот момент, когда она осталась наедине с образом, решила похитить его», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По факту кражи в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Икона же была изъята и лично передана священнослужителям. Представитель Магнитогорской Епархии выразил искреннюю благодарность полицейским за оперативную работу и возвращение важной для храма реликвии.

Икону вернули священнослужителям.