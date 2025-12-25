Лурье не намерена разрешать Долиной жить в своей квартире после решения суда

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не намерена разрешать артистке жить в своей квартире после решения суда. Об этом в четверг, 25 декабря, рассказал адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко.
— Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми, — сказала Свириденко, ее слова передает ТАСС.
Адвокат Лурье сообщила, что Долина попросила разрешить ей пожить в квартире в Хамовниках еще несколько месяцев. Артистка попросила больше времени, потому что не успевает собрать вещи.
Она также заявила, что Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи при выселении из квартиры, которую Полина Лурье приобрела у нее за 112 миллионов рублей в Хамовниках.
В СМИ появилась информация, что Долина под влиянием мошенников переводила деньги на 14 банковских счетов в двух банках, при этом процесс длился более двух недель — с 3 по 19 апреля 2024 года.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры артистки Ларисы Долиной. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».