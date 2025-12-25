Обвиняемый в мошенничестве россиянин экстрадирован из ОАЭ в РФ

По имеющейся информации, с 2018 по 2021 год фигурант вместе с сообщниками заключал договоры доверительного управления имуществом с россиянами, обещая вернуть вложенные средства с прибылью. Однако потом своих обязательств не выполнял. Суммарно мужчина нанес ущерба более чем на 88 миллионов рублей, после чего подозреваемый скрылся за границей.