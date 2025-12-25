Обвиняемый в мошенничестве россиянин экстрадирован из ОАЭ в РФ

Россиянин, разыскиваемый Интерполом из-за подозрений в мошенничестве, экстрадирован из ОАЭ в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По имеющейся информации, с 2018 по 2021 год фигурант вместе с сообщниками заключал договоры доверительного управления имуществом с россиянами, обещая вернуть вложенные средства с прибылью. Однако потом своих обязательств не выполнял. Суммарно мужчина нанес ущерба более чем на 88 миллионов рублей, после чего подозреваемый скрылся за границей.
Однако в июле 2024 года столичный главком МВД объявил мужчину в розыск. И теперь, 25 декабря 2025 года, его задержали. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
«Сегодня в аэропорту Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали российским правоохранителям мужчину, обвиняемого в 15 эпизодах мошенничества в особо крупном размере», — написала Волк.
