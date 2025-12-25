Уфимский «Салават Юлаев» снова сойдется на льду с «Амуром»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет на домашней арене ответный матч против хабаровского «Амура». Эта игра станет для команды возможностью взять реванш за обидное поражение двумя днями ранее.
В понедельник, 23 декабря, «юлаевцы», ведя со счетом 2:0, не смогли удержать преимущество. Несколько удалений в их составе позволили гостям отыграться и забросить победную шайбу в третьем периоде.
Перед ответной встречей уфимская команда вновь не сможет рассчитывать на ключевого нападающего Шелдона Ремпала, а также на травмированных игроков Данила Алалыкина и Глеба Кузьмина. Однако, как ранее сообщил главный тренер Виктор Козлов, в состав вернется Денис Ян, который пропустил предыдущую игру.
Тренер Козлов заявил, что для победы над «Амуром» его подопечным необходимо полностью избегать удалений и выкладываться на сто процентов. Он прокомментировал предыдущую игру, отметив, что команда не реализовала пятиминутное большинство и потеряла уверенность, чем удачно воспользовался соперник. По его словам, третий период не показал той игры, которую он от ребят ожидал, из-за потерь шайбы, которые «Амур» грамотно использовал.
