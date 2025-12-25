Уфимский «Салават Юлаев» снова сойдется на льду с «Амуром»

Тренер Козлов заявил, что для победы над «Амуром» его подопечным необходимо полностью избегать удалений и выкладываться на сто процентов. Он прокомментировал предыдущую игру, отметив, что команда не реализовала пятиминутное большинство и потеряла уверенность, чем удачно воспользовался соперник. По его словам, третий период не показал той игры, которую он от ребят ожидал, из-за потерь шайбы, которые «Амур» грамотно использовал.