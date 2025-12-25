Пожар в бизнес-центре на юге Москвы начался в помещении, где проходил ремонт

Пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» начался в помещении на четвертом этаже, где проходили ремонтные работы. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, работу правоохранителей и экстренных служб координирует первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора.
— Установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре, — уточнила Нефедова.
В Сети появились кадры пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза». На видео запечатлено, как пламя вырывается из окон. По данным МЧС, возгорание охватило площадь с четвертого по шестой этаж. Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей. На месте работают 65 пожарных и 18 единиц техники.