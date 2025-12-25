Пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» начался во время ремонта

В бизнес-центре «Варшавская плаза» произошел пожар (архивное фото).
Возгорание произошло в московском бизнес-центре «Варшавская плаза» в помещении на четвертом этаже. Там проводились ремонтные работы, сообщили в прокуратуре города.
«По предварительным данным, возгорание произошло в бизнес-центре “Варшавская плаза” в помещении на 4-м этаже, где проходили ремонтные работы», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко осуществляет координацию действий правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара.
Установление обстоятельств и причин пожара, а также контроль за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту находятся на особом контроле в прокуратуре. В настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар и эвакуируют людей. Известно, что на месте работают 65 пожарных и 18 единиц техники.