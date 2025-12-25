Ричмонд
Пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» начался во время ремонта

Возгорание произошло в московском бизнес-центре «Варшавская плаза» в помещении на четвертом этаже. Там проводились ремонтные работы, сообщили в прокуратуре города.

В бизнес-центре «Варшавская плаза» произошел пожар (архивное фото).

«По предварительным данным, возгорание произошло в бизнес-центре “Варшавская плаза” в помещении на 4-м этаже, где проходили ремонтные работы», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко осуществляет координацию действий правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара.

Установление обстоятельств и причин пожара, а также контроль за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту находятся на особом контроле в прокуратуре. В настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар и эвакуируют людей. Известно, что на месте работают 65 пожарных и 18 единиц техники.