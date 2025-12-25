Ричмонд
На гумконвой из Дагестана совершена жестокая атака в приграничье: среди убитых — чиновник

Гуманитарный конвой из Дагестана был обстрелян беспилотниками ВСУ на приграничных территориях. В результате атаки погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и два представителя общественной организации «Самооборона» — Али и Мурад, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Источник: Life.ru

Ещё один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь. Гуманитарная помощь перевозилась двумя грузовиками, один из которых по пути остановился на ремонт. Второй транспорт, «ГАЗель» и легковушка, были обстреляны с использованием беспилотников.

Сергей Меликов отметил, что предстоит разобраться в организации поездки и безопасности маршрута, однако подчеркнул, что земляки с добрыми намерениями везли помощь для военнослужащих, включая продукты, инструменты для инженерных работ и письма детей.

«Укронационалисты не соблюдают правила войны, не трогают гуманитарные конвои и врачей. Они проявляют трусость и подлость, атакуя безоружных людей. Как бы ни пытался враг подорвать наш моральных дух своими диверсиями, у него ничего не получится. Несмотря на боль утрат, мы будем помнить, что правда на нашей стороне, наше единство никому не разрушить, а за свои подлые поступки каждый обязательно ответит», — заявил Меликов.

Он выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.

Ранее Life.ru писал, что под Купянском украинские военные уничтожили собственного бойца, который с поднятыми руками пытался сдаться в плен ВС РФ. Боевики ВСУ направили на сослуживца дрон-камикадзе, который и убил его во время эвакуации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.