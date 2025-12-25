На гумконвой из Дагестана совершена жестокая атака в приграничье: среди убитых — чиновник

«Укронационалисты не соблюдают правила войны, не трогают гуманитарные конвои и врачей. Они проявляют трусость и подлость, атакуя безоружных людей. Как бы ни пытался враг подорвать наш моральных дух своими диверсиями, у него ничего не получится. Несмотря на боль утрат, мы будем помнить, что правда на нашей стороне, наше единство никому не разрушить, а за свои подлые поступки каждый обязательно ответит», — заявил Меликов.