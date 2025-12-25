На гумконвой из Дагестана совершена жестокая атака в приграничье: среди убитых — чиновник

Ещё один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь. Гуманитарная помощь перевозилась двумя грузовиками, один из которых по пути остановился на ремонт. Второй транспорт, «ГАЗель» и легковушка, были обстреляны с использованием беспилотников.
Сергей Меликов отметил, что предстоит разобраться в организации поездки и безопасности маршрута, однако подчеркнул, что земляки с добрыми намерениями везли помощь для военнослужащих, включая продукты, инструменты для инженерных работ и письма детей.
«Укронационалисты не соблюдают правила войны, не трогают гуманитарные конвои и врачей. Они проявляют трусость и подлость, атакуя безоружных людей. Как бы ни пытался враг подорвать наш моральных дух своими диверсиями, у него ничего не получится. Несмотря на боль утрат, мы будем помнить, что правда на нашей стороне, наше единство никому не разрушить, а за свои подлые поступки каждый обязательно ответит», — заявил Меликов.
Он выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.
