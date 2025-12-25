Россияне жалуются на потерю слуха после перенесенного гонконгского гриппа

В России продолжается распространение гонконгского гриппа, который сопровождается высокой температурой, сильной слабостью и длительным кашлем, сообщили в Роспотребнадзоре. Медики отмечают, что вирус до сих пор доминирует в стране, а для профилактики рекомендуют носить маски, тщательно мыть руки и избегать массовых скоплений людей.
Переболевшие описывают тяжелое течение болезни: температура под 40 градусов, боль в глазах, кровь из носа, сухость губ, потливость и сильный кашель, который иногда приводит к тошноте. После острой фазы у многих сохраняются слабость, кашель и изменения восприятия вкуса.
Некоторые пациенты жалуются на потерю слуха. Инфекция активно распространяется по ушной полости, вызывая воспаление, и при осложнениях снижение слуха может сохраняться несколько месяцев. В таких случаях важно срочно обратиться к лор-врачу, подчеркнула в беседе с Shot инфекционист Елена Мескина.
— Начался сильный кашель. Практически задыхалась ночью: ощущение, что могу выкашлять легкие. Кашель до тошноты. Сейчас я хуже слышу, — рассказала URA.ru переболевшая гриппом жительница Копейска Людмила.
Ранее стало известно, что жители России начали терять зрение из-за гриппа A — реакция проявляется через несколько дней после инфицирования.