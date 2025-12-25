Россияне жалуются на потерю слуха после перенесенного гонконгского гриппа

В России продолжается распространение гонконгского гриппа, который сопровождается высокой температурой, сильной слабостью и длительным кашлем, сообщили в Роспотребнадзоре. Медики отмечают, что вирус до сих пор доминирует в стране, а для профилактики рекомендуют носить маски, тщательно мыть руки и избегать массовых скоплений людей.