Установлена личность подорвавшего двух полицейских в Москве

В правоохранительных органах сообщили, что личность мужчины, устроившего взрыв на юге Москвы, который повлек за собой гибель двух сотрудников ДПС, была установлена. Известно, что это был мужчина, родившийся в 2001 году.

«Личность установлена, это мужчина 2001 года рождения», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости.

Согласно данным Следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве. Двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека рядом со своим служебным автомобилем. При попытке задержания злоумышленник активировал взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся посягательства на жизнь правоохранителей и незаконного оборота взрывчатых веществ.

Ранее на этом же месте 22 декабря был подорван автомобиль с находившимся в нем начальником управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Фанилем Сарваровым. В СК уточнили, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.