Сгорела маршрутка Магнитогорск — Челябинск. Фото

В Челябинской области полностью сгорела маршрутка, следовавшая из Магнитогорска в Челябинск в ночь на 25 декабря. Подробности инцидента сообщили в ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

Автомобиль полностью выгорел.

«24 декабря в 23:12 в пожарную часть № 245 села Степного поступило сообщение о возгорании пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск. На обочине автодороги горели моторный отсек и салон транспортного средства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

К моменту прибытия дежурного отделения пожарной части под руководством старшего расчета, пожарного‑водителя Владимира Курышева, все шесть взрослых пассажиров автобуса уже были эвакуированы водителем. Он остановил попутный транспорт и отправил всех пассажиров далее по маршруту. Дорожное движение при этом оставалось свободным.

Для ликвидации пожара был задействован один пожарный ствол РСК‑50, к месту происшествия также прибыло добровольное пожарное формирование поселка Петропавловский. Несмотря на принятые меры, микроавтобус был полностью уничтожен огнем.

