Сгорела маршрутка Магнитогорск — Челябинск. Фото

К моменту прибытия дежурного отделения пожарной части под руководством старшего расчета, пожарного‑водителя Владимира Курышева, все шесть взрослых пассажиров автобуса уже были эвакуированы водителем. Он остановил попутный транспорт и отправил всех пассажиров далее по маршруту. Дорожное движение при этом оставалось свободным.