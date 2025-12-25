Двое мужчин открыли стрельбу на строительном участке ВСМ в Ленобласти

Полицейские Тосненского района задержали подозреваемых в стрельбе около строительного объекта в деревне Авати. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 24 декабря двое мужчин выстрелили на строительном участке высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург». Правоохранители оперативно установили их автомобиль Toyota Land Cruiser на улице Строителей в деревне Турово. Сами злоумышленники 35 и 40 лет в состоянии опьянения скрылись в частном доме напротив.
Один из задержанных, будучи недовольным шумом от строительных работ, произвел выстрелы в воздух из охотничьего ружья. В результате никто не пострадал.