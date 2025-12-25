Двое мужчин открыли стрельбу на строительном участке ВСМ в Ленобласти

Ночью 24 декабря двое мужчин выстрелили на строительном участке высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург». Правоохранители оперативно установили их автомобиль Toyota Land Cruiser на улице Строителей в деревне Турово. Сами злоумышленники 35 и 40 лет в состоянии опьянения скрылись в частном доме напротив.