Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мужчин открыли стрельбу на строительном участке ВСМ в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: Piter.TV

Полицейские Тосненского района задержали подозреваемых в стрельбе около строительного объекта в деревне Авати. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 24 декабря двое мужчин выстрелили на строительном участке высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург». Правоохранители оперативно установили их автомобиль Toyota Land Cruiser на улице Строителей в деревне Турово. Сами злоумышленники 35 и 40 лет в состоянии опьянения скрылись в частном доме напротив.

Один из задержанных, будучи недовольным шумом от строительных работ, произвел выстрелы в воздух из охотничьего ружья. В результате никто не пострадал.