В ДТП под Омском погибли два человека

Как рассказали в ведомстве, на 40-м километре трассы Омск— Русская Поляна 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем «Тойота РАВ 4» под управлением 48-летнего мужчины.