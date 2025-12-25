Ричмонд
В ДТП под Омском погибли два человека

Трагедия случилась в Таврическом районе.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции сообщили о ДТП с летальным исходом. Авария случилась сегодня, 25 декабря, в Таврическом районе.

Как рассказали в ведомстве, на 40-м километре трассы Омск— Русская Поляна 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем «Тойота РАВ 4» под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады» и его 21-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит дальнейшая проверка.