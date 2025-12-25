Ричмонд
Пожару в бизнес-центре на юге Москвы присвоили повышенный ранг сложности

Пожару в бизнес-центре «Варшавская плаза», который расположен на юге столицы, присвоили повышенный ранг сложности. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в оперативных службах города.

— Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Спасатели пока не нашли очаг возгорания в здании. Огонь распространился примерно на 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС думают над привлечением к тушению возгорания пожарного поезда. Спасатели эвакуировали 60 человек из здания.

В Сети появились кадры пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза». На видео запечатлено, как пламя вырывается из окон. По данным МЧС, возгорание охватило площадь с четвертого по шестой этаж. Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей. На месте работают 65 человек, задействовано 18 единиц техники. Прокуратура контролирует установление причин пожара.