В екатеринбургской школе скончался человек

Силовики начали проверку.
В Екатеринбурге вечером 24 декабря в фойе 138-й школы умер мужчина. Туда его завели с улицы сотрудники учреждения, чтобы оказать первую помощь до приезда медиков. На место происшествия прибыли силовики, рассказали URA.RU в пресс-службе областного СУ СКР.
«Признаков криминала в ситуации не усматривается», — подчеркнули в ведомстве. По факту инцидента организована проверка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в школу. На момент публикации ответ получить не удалось.