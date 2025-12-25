Ричмонд
В екатеринбургской школе скончался человек

В Екатеринбурге вечером 24 декабря в фойе 138-й школы умер мужчина. Туда его завели с улицы сотрудники учреждения, чтобы оказать первую помощь до приезда медиков. На место происшествия прибыли силовики, рассказали URA.RU в пресс-службе областного СУ СКР.

Силовики начали проверку.

«Признаков криминала в ситуации не усматривается», — подчеркнули в ведомстве. По факту инцидента организована проверка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в школу. На момент публикации ответ получить не удалось.