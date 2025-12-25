Пожар в БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы локализовали

Пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщили в МЧС столицы. Открытое горение ликвидировано, эвакуация людей проведена, пострадавших нет.
На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники. Спасатели продолжают ликвидировать остатки возгорания и обеспечивать полную безопасность здания. Дополнительно уточняется, что пожар охватил четвертый этаж комплекса, но дальнейшего распространения огня удалось избежать. Информация о причинах возгорания и об итоговом ущербе уточняется, передает Telegram-канал столичного МЧС.
В Сети появились кадры пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза». На видео запечатлено, как пламя вырывается из окон.