Пожар в БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы локализовали

На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники. Спасатели продолжают ликвидировать остатки возгорания и обеспечивать полную безопасность здания. Дополнительно уточняется, что пожар охватил четвертый этаж комплекса, но дальнейшего распространения огня удалось избежать. Информация о причинах возгорания и об итоговом ущербе уточняется, передает Telegram-канал столичного МЧС.