В Сочи задержан таксист, планировавший похитить у участника СВО почти 2 млн рублей

По данным ведомства, таксист получил от знакомого сим-карту, зарегистрированную на имя погибшего военнослужащего, и планировал получить доступ к денежным средствам с помощью специалистов в области компьютерных технологий. Планы злоумышленника были пресечены сотрудниками регионального подразделения ФСБ.