Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи задержан таксист, планировавший похитить у участника СВО почти 2 млн рублей

В Сочи задержан водитель такси, подозреваемый в попытке хищения более 1,9 млн руб. с расчетного счета погибшего участника специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В отношении сочинца возбуждено уголовное дело.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, таксист получил от знакомого сим-карту, зарегистрированную на имя погибшего военнослужащего, и планировал получить доступ к денежным средствам с помощью специалистов в области компьютерных технологий. Планы злоумышленника были пресечены сотрудниками регионального подразделения ФСБ.

Подозреваемому, обвиняемому по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше