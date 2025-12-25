Курганская пенсионерка повторила «эффект Долиной» и судится за проданную по указке мошенников квартиру

Пенсионерка почти две недели находилась с мошенниками на постоянной связи. По их требованию она купила отдельный кнопочный телефон и через него общалась с «кураторами». Под диктовку аферистов женщина вызывала риелторов. О том, что действует по чьей-то указке, она не сообщала ни семье, ни участникам сделки.