Курганская пенсионерка повторила «эффект Долиной» и судится за проданную по указке мошенников квартиру

В Курганской области пенсионерка продала квартиру под влиянием мошенников.
В Курганской области 70‑летняя пенсионерка под воздействием телефонных мошенников продала квартиру и перевела им все полученные деньги, после чего начала оспаривать сделку. Об «эффекте Долиной» на местном уровне рассказали на пресс-конференции в региональном управлении Росреестра.
По данным ведомства, злоумышленники представились силовиками и убедили пенсионерку, что против нее якобы готовится посягательство на накопления. Для «спасения» средств ей предложили по их указаниям продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». «70‑летняя жительница Курганской области под воздействием телефонных мошенников продала квартиру, перечислила им все полученные средства, а законность сделки сейчас оспаривается в суде», — цитирует специалистов портал «Область45».
Пенсионерка почти две недели находилась с мошенниками на постоянной связи. По их требованию она купила отдельный кнопочный телефон и через него общалась с «кураторами». Под диктовку аферистов женщина вызывала риелторов. О том, что действует по чьей-то указке, она не сообщала ни семье, ни участникам сделки.
После подписания договора все деньги от продажи пенсионерка сразу перевела на счета, продиктованные по телефону. Затем мошенники стали требовать дополнительные суммы. На этом этапе женщина поняла, что ее обманули, и успела подать заявление о приостановке регистрации перехода права собственности в Росреестре. Спор между пожилой продавщицей и покупателями квартиры рассматривает суд.
Подобные истории относят к так называемому «эффекту Долиной». Термин используют, когда собственники под влиянием мошенников продают жилье, а затем через суд пытаются вернуть недвижимость. Он появился в России после громкой истории продажи квартиры Народной артистки России Ларисы Долиной.