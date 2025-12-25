Ричмонд
В Магадане в квартире многодетной семьи загорелась искусственная ель

МАГАДАН, 25 дек — РИА Новости. Пожар произошел в квартире многодетной семьи в Магадане из-за вспыхнувшей искусственной елки, сообщает ГУМЧС России по региону.

Источник: © РИА Новости

«Хозяйка квартиры обнаружила возгорание, когда искусственная ель уже была объята пламенем. Пожар развивался стремительно, за считанные секунды квартира наполнилась едким дымом, на глазах плавился натяжной потолок. Женщина с тремя детьми успела покинуть квартиру, четырехлетнего ребенка отец вывел на балкон, а сам вернулся в квартиру», — говорится в сообщении.

Поясняется, что пожарные прибыли на место ЧП через 6 минут после вызова.

«Обнаружили в помещении мужчину без сознания и передали его медикам, с ожогами он доставлен в больницу. В то же время с помощью автолестницы сотрудники МЧС России спустили с балкона испуганного мальчика. Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнём. Квартира выгорела на площади 12 квадратных метров. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности электрогирлянды искусственной ели», — отметили в главке.