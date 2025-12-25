В Магадане в квартире многодетной семьи загорелась искусственная ель

«Обнаружили в помещении мужчину без сознания и передали его медикам, с ожогами он доставлен в больницу. В то же время с помощью автолестницы сотрудники МЧС России спустили с балкона испуганного мальчика. Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнём. Квартира выгорела на площади 12 квадратных метров. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности электрогирлянды искусственной ели», — отметили в главке.