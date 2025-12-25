Воронежская автомобилистка насмерть сбила пешехода на ночной трассе

Вечером 24 декабря в Острогожском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП. В ГУ МВД по области рассказали, что около 17.35 33-летняя местная жительница ехала на автомобиле «Лада Гранта» по улице Рабочая поселка Элеваторный. В районе дома № 1 автомобилистка совершила наезд на пешехода. 60-летний мужчина шел по обочине в темноте. На его одежде не было светоотражающих элементов, поэтому водитель его не заметила.
Пешеход получил тяжелые травмы. На место прибыли медики, которые повезли пострадавшего в больницу. Однако по дороге мужчина скончался. По факту аварии проводится проверка Госавтоинспекции.
По данным полиции за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 138 ДТП, из которых 99 — в Воронеже. В 4 авариях пострадали 6 человек, один человек погиб.