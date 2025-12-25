Дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю с женщиной и подростком под Белгородом

По его данным, среди пострадавших — женщина с осколочным ранением стопы и 14-летний мальчик с предварительным диагнозом «баротравма». Обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Женщину с осколочным ранением стопы транспортируют в белгородскую горбольницу № 2, а мальчика с предварительным диагнозом «баротравма» — в областную детскую клиническую больницу. Их жизни вне опасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области украинский беспилотник врезался в машину, ехавшую по трассе в Беловском районе. В результате 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени.
