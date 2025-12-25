В ЯНАО работница детского сада ударила ребенка

«В ноябре текущего года младший воспитатель учреждения, находясь на рабочем месте, во время ужина в помещении детской группы, применила непедагогические методы воспитания к малолетнему, в связи с чем у него на лице образовались ссадины», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Инцидент произошел в детском саду «Теремок».