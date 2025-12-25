В ЯНАО работница детского сада ударила ребенка

У ребенка остались ссадины после применения силы воспитателем (архивное фото).
Работники детского сада в поселке Тазовский (ЯНАО) применяли силу к маленьким воспитанникам. Об этом рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В ноябре текущего года младший воспитатель учреждения, находясь на рабочем месте, во время ужина в помещении детской группы, применила непедагогические методы воспитания к малолетнему, в связи с чем у него на лице образовались ссадины», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Инцидент произошел в детском саду «Теремок».
По итогам проверки прокурором района в адрес заведующего дошкольной образовательной организацией внесено представление. По результатам его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, в отношении указанного воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры района.