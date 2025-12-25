Десятки человек эвакуировали из «Варшавской плазы» в Москве

В бизнес-центре тушат пожар (архивное фото).
Около 60 человек были эвакуированы из здания бизнес-центра «Варшавская плаза» на юге Москвы, где сегодня произошел пожар. Об этом сообщили представители оперативных служб.
«Из бизнес-центра эвакуированы порядка 60 человек. Ведется проверка на наличие людей внутри здания», — заявили источники для ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар в «Варшавской Плазе» начался в кабинете № 418 на четвертом этаже. Предварительной причиной называли короткое замыкание. Официальная причина будет установлена по итогам экспертизы.