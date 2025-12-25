В Турции предотвратили серию терактов, запланированных на новогодние праздники

Ранее теракт предотвратили российские спецслужбы на нефтепроводе Тюменской области. Преступление готовился совершить мужчина по заданию украинских спецслужб. При задержании он оказал сопротивление. Он украинских служб он получил инструкцию по сборке взрывного устройства и заложил его в заранее оборудованный тайник.