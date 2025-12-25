В Турции предотвратили серию терактов, запланированных на новогодние праздники

Задержанные планировали теракт на Рождество и Новый год.
В Стамбуле задержали подозреваемых, готовивших теракт на новогодних праздниках. Об этом сообщают СМИ.
«Прокуратура сообщила о задержании в Стамбуле 137 подозреваемых, планировавших теракты в Турции», — приводит заявление «РИА Новости». Задержанные планировали совершить теракты на Новый год и Рождество.
Ранее теракт предотвратили российские спецслужбы на нефтепроводе Тюменской области. Преступление готовился совершить мужчина по заданию украинских спецслужб. При задержании он оказал сопротивление. Он украинских служб он получил инструкцию по сборке взрывного устройства и заложил его в заранее оборудованный тайник.