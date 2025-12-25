Возгорание в бизнес-центре «Варшавская плаза» распространилось на три этажа

Пожар в бизнес-центре локализован (архивное фото).
Площадь возгорания в московском бизнес-центре «Варшавская плаза» достигла 300 квадратных метров, огонь распространился на три этажа здания. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Горение происходит на трех этажах», — сообщили ТАСС в оперативных службах. В экстренных службах ранее уточнили, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. Очаг возгорания на данный момент не установлен, пожарные подразделения продолжают разведку. Рассматривается возможность привлечения пожарного поезда. Параллельно организована эвакуация людей.
В ликвидации возгорания участвуют 65 сотрудников пожарной охраны и 18 единиц спецтехники. По информации МЧС, пожар локализован, открытое горение ликвидировано, передает RT.