Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание в бизнес-центре «Варшавская плаза» распространилось на три этажа

Площадь возгорания в московском бизнес-центре «Варшавская плаза» достигла 300 квадратных метров, огонь распространился на три этажа здания. Об этом сообщили в экстренных службах.

Пожар в бизнес-центре локализован (архивное фото).

Площадь возгорания в московском бизнес-центре «Варшавская плаза» достигла 300 квадратных метров, огонь распространился на три этажа здания. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Горение происходит на трех этажах», — сообщили ТАСС в оперативных службах. В экстренных службах ранее уточнили, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. Очаг возгорания на данный момент не установлен, пожарные подразделения продолжают разведку. Рассматривается возможность привлечения пожарного поезда. Параллельно организована эвакуация людей.

В ликвидации возгорания участвуют 65 сотрудников пожарной охраны и 18 единиц спецтехники. По информации МЧС, пожар локализован, открытое горение ликвидировано, передает RT.