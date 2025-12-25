На Дону осудили трех сотрудников «Почты России» за мошенничество на 5 млн рублей

Ее подельники получили по четыре года условно. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Оперативниками установлено, что Анна Белоусова, ее заместитель Людмила Гуденко, а также главный специалист цеха почтовых отправлений Ростовского магистрального сортировочного центра УФПС Ростовской области АО «Почта России» Валентина Красенок по предварительному сговору устроили на работу фиктивных работников, а их зарплаты забирали себе, чем причинили «Почте России» ущерб в 5,1 млн руб.
Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.
Приговор в законную силу не вступил.