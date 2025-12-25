Силовики задержали еще одного боевика из банды Басаева

Силовики задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева — Алиби Яипкаева. Он участвовал в нападении на солдат в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.