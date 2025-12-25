Ричмонд
Силовики задержали еще одного боевика из банды Басаева

Силовики задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева — Алиби Яипкаева. Он участвовал в нападении на солдат в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Во взаимодействии с ФСБ и МВД России по подозрению в совершении преступления задержан житель Ставропольского края Алиби Яипкаев. По данным следствия, в составе бандгруппы под общим руководством Басаева и Хаттаба Яипкаев принял активное участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Республики Дагестан, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Боевику предъявили обвинение в бандитизме, посягательстве на жизнь военного и вооруженном мятеже. Злоумышленника отправили в СИЗО. Правоохранители продолжают розыск остальных членов банды Басаева, которые скрываются от следствия.

Ранее суд приговорил в тюремному заключению боевика Альберта Елакаева, участвовавшего в нападении на российских солдат в Дагестане. В результате трагедии скончались 33 военных. Елакаева отправили за решетку на девять лет.