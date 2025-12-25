Ричмонд
У жителя Калининграда престижный автомобиль конфисковали и передали для нужд минобороны

Горожанин лишился своего БМВ Х6.

Источник: пресс-служба Управления ФССП по Калининградской области

У Калининградца конфисковали БМВ Х6, автомобиль передали министерству обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области. Отмечается, что машину обратили в собственность государства по решению суда за правонарушение.

Собственник БМВ Х6 был лишен прав на полгода за езду в состоянии алкогольного опьянения. Но спустя три недели мужчина снова сел за руль после рюмки. Когда его остановили сотрудники ГАИ, он отказался от медосвидетельствования.

Нарушителя приговорили к обязательным работам, с машиной он попрощался навсегда.