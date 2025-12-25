65-летняя жительница Бирюсинска оформила на свою подругу кредит и получила за это приговор. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, находясь дома у своей знакомой, женщина взяла ее телефон и получила доступ к банковскому приложению.
— Подсудимая оформила кредитную карту на имя хозяйки смартфона, используя ее личные данные, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Таким способом «подруга» получила около 370 тысяч рублей и перевела их себе на счет. Суд назначил мошеннице три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осужденная должна вернуть своей знакомой украденные деньги.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Забайкалье мошенники взяли кредит на многодетную мать.