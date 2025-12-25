Ричмонд
Жительница Бирюсинска оформила на свою подругу кредит и получила за это приговор

Подсудимая взяла у своей подруги телефон и оформила кредитную карту на ее имя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

65-летняя жительница Бирюсинска оформила на свою подругу кредит и получила за это приговор. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, находясь дома у своей знакомой, женщина взяла ее телефон и получила доступ к банковскому приложению.

— Подсудимая оформила кредитную карту на имя хозяйки смартфона, используя ее личные данные, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Таким способом «подруга» получила около 370 тысяч рублей и перевела их себе на счет. Суд назначил мошеннице три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осужденная должна вернуть своей знакомой украденные деньги.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Забайкалье мошенники взяли кредит на многодетную мать.