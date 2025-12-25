Повышенный ранг сложности. Главное о пожаре в БЦ «Варшавская плаза» в Москве

Пожар возник в здании бизнес-центра «Варшавская плаза» в Москве, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О ЧП
Утром 25 декабря поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, д. 26, БЦ «Варшавская плаза».
По предварительным данным, возгорание произошло в помещении на 4-м этаже, где проходили ремонтные работы.
Площадь возгорания достигла 300 кв. м, горели этажи с 3-го по 5-й.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности, сообщили в оперативных службах.
Пожар локализовали, открытое горение ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
По предварительным данным, к пожару могло привести нарушение при проведении строительных работ.
Эвакуация
Из бизнес-центра эвакуировали порядка 60 человек, сообщили в оперативных службах.
Ведется поиск людей внутри здания.
Расследование
На месте работает заместитель Чертановского межрайонного прокурора.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.