Двое детей отравились угарным газом в Жигулевске

Поздно вечером в среду, 24 декабря 2025 года, в Жигулевске произошло ЧП. В квартире одного из домов отравились угарным газом двое детей.
«Сообщение об отравлении угарным газом в квартире МКД в Жигулевске поступило в 23:22 24 декабря. Погибших нет. Пострадали двое детей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Уже установлена предварительная причина происшествия. Все могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.
Жителей Самарской области призывают проверять тягу до включения и во время работы газового оборудования, не оставлять без присмотра включенные газовые горелки, не использовать неисправные приборы и не ремонтировать их самостоятельно, а также позаботиться о хорошей вентиляции.