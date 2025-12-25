Ричмонд
Двое детей отравились угарным газом в Жигулевске

В МЧС назвали предварительную причину ЧП в Жигулевске, где двое детей отравились угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Поздно вечером в среду, 24 декабря 2025 года, в Жигулевске произошло ЧП. В квартире одного из домов отравились угарным газом двое детей.

«Сообщение об отравлении угарным газом в квартире МКД в Жигулевске поступило в 23:22 24 декабря. Погибших нет. Пострадали двое детей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Уже установлена предварительная причина происшествия. Все могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Жителей Самарской области призывают проверять тягу до включения и во время работы газового оборудования, не оставлять без присмотра включенные газовые горелки, не использовать неисправные приборы и не ремонтировать их самостоятельно, а также позаботиться о хорошей вентиляции.