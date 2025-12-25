В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги

Как отмечается, во вторник в полицию Петроградского района обратился житель одного из домов на проспекте Медиков. По его словам, в понедельник вечером на крытом паркинге неизвестный облил его автомобиль Mercedes-Benz горючей жидкостью и поджег. Ущерб составил около 10,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
«Двадцать четвертого декабря… сотрудниками уголовного розыска установлен и… задержан 21-летний житель Санкт-Петербурга. Предварительно установлено, что задержанный совершил поджог автомобиля, действуя по полученному через мессенджер указанию неизвестных, которые обещали ему за это списание долгов», — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причастных к организации поджога.