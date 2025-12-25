В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги

Как отмечается, во вторник в полицию Петроградского района обратился житель одного из домов на проспекте Медиков. По его словам, в понедельник вечером на крытом паркинге неизвестный облил его автомобиль Mercedes-Benz горючей жидкостью и поджег. Ущерб составил около 10,5 миллиона рублей.